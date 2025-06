Fortaleza: posto de saúde da Parangaba oferta serviços para população LGBTQIAPN+

O posto de saúde Doutor Antônio Ciríaco de Holanda Neto , a Unidade de Atenção Primária à Saúde (Uaps) do bairro Parangaba, promoverá uma série de consultas e exames para a população LGBTQIAPN+ de Fortaleza no dia 28 de junho , das 8 às 17 horas. A unidade é a única com serviços especializados em prol de pessoas transgêneros na Capital.

Além disso, haverá orientação e oferta de serviços do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra. A ação é da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), contando com o apoio da Secretaria da Diversidade do Governo do Ceará (Sediv).