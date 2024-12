HIV/Aids: onde tomar PEP e fazer exame da IST de graça em Fortaleza

Confira onde fazer testagem para HIV/Aids, além de informações sobre a profilaxia pós-exposição ao HIV, conhecida como PEP, na capital do Ceará

De acordo com o Ministério da Saúde, 92% das pessoas em tratamento no País já atingiram o estágio de “indetectáveis”. Na prática, o termo significa o estado em que o indivíduo não transmite o vírus e consegue manter a qualidade de vida, sem manifestação dos sintomas da Aids.

No Brasil, a chegada de dezembro marca o mês de conscientização contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis). Conhecido por “dezembro vermelho”, o período foca na prevenção e assistência das pessoas infectadas com o HIV.

Em Fortaleza, capital do Ceará, 15.209 pacientes são acompanhados pelo Serviço de Assistência Especializada em HIV/Aids (SAE). De janeiro a outubro de 2024, o Município realizou 130.530 testes de detecção de HIV, sendo 86.360 testes rápidos e 44.170 convencionais nos postos de saúde.

Após a infecção pelo vírus, o Ministério da Saúde alerta que os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe , como febre e mal-estar. Por esse motivo, a maioria dos casos passa despercebida.

Na primeira fase, chamada de infecção aguda, a incubação do HIV acontece em período que pode variar entre três a seis semanas.

O período assintomático, que pode durar anos, é marcado “pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus”.

No início da fase sintomática, percebe-se uma alta redução dos linfócitos T CD4+ (glóbulos brancos do sistema imunológico). Estes chegam a ficar abaixo de 200 unidades por milímetro cúbico de sangue.