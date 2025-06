Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Fortaleza

Suspeito estaria praticando atos libidinosos na parte traseira do transporte coletivo contra uma mulher e uma adolescente. Caso foi registrado nessa quinta-feira, 19, no bairro Dionísio Torres

Um homem de 32 anos foi preso, nessa quinta-feira, 19, por importunação sexual contra uma mulher e uma adolescente dentro de um ônibus no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O suspeito estaria praticando atos libidinosos na parte traseira do transporte coletivo.

As vítimas, de 27 e 17 anos, relataram a situação ao motorista do ônibus que parou o veículo em frente a uma base fixa da Polícia Militar do Ceará (PMCE), relatando a situação. Aos PMs, a mulher e a adolescente confirmaram o caso e descreveram as características do suspeito.