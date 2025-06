Mudanças climáticas impactam saúde mental e agravam sintomas de transtornos

Ondas de calor podem piorar episódios de transtornos psicóticos, como esquizofrenia / Crédito: FÁBIO LIMA

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios do século XXI, afetando não apenas o ambiente, mas também a saúde mental. As ondas de calor, períodos de calor excessivo que podem durar dias ou semanas e ultrapassar os 40°C, são um exemplo claro de como esses fenômenos impactam a saúde humana. Mas qual é o efeito psicológico dessas condições extremas? Thiago Roza, psiquiatra e professor adjunto no Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), explica que as ondas de calor exercem um impacto significativo no cérebro.

LEIA MAIS | Entre secas e tempestades: qual o atual estágio das mudanças climáticas no Ceará "Esses fenômenos são estressores ambientais poderosos. Além de contribuir para doenças físicas, como insolação e exaustão pelo calor, sabemos que eles estão associados ao agravamento de sintomas como depressão, ansiedade, irritabilidade e até comportamentos agressivos", afirma. O especialista foi um dos palestrantes do Brain Congress 2025, realizado este ano em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. O evento científico, que ocorre entre os dias 18 e 21 de junho, conecta as mais recentes descobertas das neurociências a uma abordagem multidisciplinar, com foco no tratamento de doenças mentais e neurológicas. Roza alerta que episódios de transtornos psicóticos, como esquizofrenia e transtornos bipolares, podem ser desencadeados ou piorados pela exposição prolongada a altas temperaturas.

Um estudo conduzido pela Universidade de Adelaide, na Austrália, analisou 53 ondas de calor ocorridas entre 1990 e 2020. Os resultados, publicados em 2021 na revista Environment International, revelaram que, para cada aumento de 1°C, há um incremento de 2,2% na mortalidade associada a doenças mentais. O psiquiatra Thiago Roza ainda faz referência a outro fator importante: o aumento no consumo de substâncias como forma de lidar com o estresse. "Indivíduos já vulneráveis ao abuso de substâncias frequentemente aumentam o consumo de álcool, cannabis, cocaína e outras drogas em resposta a estressores como o calor extremo", diz Roza. Na foto: Thiago Roza, psiquiatra e professor da UFPR (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE