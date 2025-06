Procissão de Corpus Christi partilha retratos da fé nas ruas de Fortaleza

Fiéis na procissão de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19 / Crédito: FÁBIO LIMA

A missa é um prelúdio da procissão: no Santuário Arquidiocesano de Adoração (Paróquia São Benedito), os fiéis estendem as mãos — uns para rezar, outros para sinalizar que precisam de mais cadeiras — e participam do encerramento da 87ª Semana Eucarística nesta quinta-feira, 19. A solenidade de Corpus Christi é celebrada pela Igreja Católica Apostólica Romana ao redor do mundo, mas é no Centro de Fortaleza que o mistério da eucaristia ganha contornos característicos. Um deles chega na figura do arcebispo metropolitano, dom Gregório Paixão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A palavra de Jesus se realizou porque aqueles homens foram capazes de fazer exatamente o que Jesus disse: ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’”, reflete o clérigo em sua homilia. “O pão de cada dia é capaz de chegar a todos. Se, ao invés de fabricar armas para matar os filhos dos outros, a gente preparasse o pão, então todo mundo teria o pão nessa vida”. Os fiéis, que haviam preenchido quase todos os cantos da igreja, se amontoaram à frente com o encerramento da missa, aguardando a passagem do arcebispo para que a procissão começasse. Às 17h40min, os grupos já transbordavam pelas ruas adjacentes e, unidos pela fé, pareciam formar uma onda. Corpus Christi: tradição de tapetes coloridos persiste para enfeitar Paróquia Cristo Rei | CONFIRA Na ponta, Tarciane Melo, 33, segura a mão da filha. A dona de casa ressalta que costuma participar da caminhada, mas compartilha a experiência com as crianças pela primeira vez — “Eu falei, principalmente pra Clarinha (filha de Tarciane), da necessidade de viver a tradição da Igreja nesse dia tão importante, em que nós clamamos, adoramos o corpo de Cristo”.

O arcebispo segue à frente com o carro, mas a voz sai abafada para o público que não está próximo do automóvel. De qualquer forma, a onda viva de fiéis mantém a sua estrutura, com as faces concentradas e as preces que movimentam os lábios. Procissão de Corpus Christi: fiéis ressaltam memória de Jesus Cristo

“É mais fácil dizer assim: ‘o que Cristo representa para mim?’”, relata o professor Mário Costa, 45, sobre a participação na caminhada. “É justamente aquele que nos salvou, deu a Sua vida por nós, quem dá sentido à nossa vida, nossa caminhada”. Com emoção, o fiel acrescenta que cada ano a cerimônia de Corpus Christi recebe um significado especial e oferece um momento de discernimento, reafirmando o seu compromisso de viver a fé.

Procissão de Corpus Christi: veja fotos Fiéis na procissão de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19 Crédito: FÁBIO LIMA Fiéis na procissão de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19 Crédito: FÁBIO LIMA Procissão de Corpus Christi, com Dom Gregorio Paixão Crédito: FÁBIO LIMA Procissão de Corpus Christi, com Dom Gregorio Paixão Crédito: FÁBIO LIMA Procissão de Corpus Christi, com Dom Gregorio Paixão Crédito: FÁBIO LIMA Procissão de Corpus Christi, com Dom Gregorio Paixão Crédito: FÁBIO LIMA Procissão de Corpus Christi, no Centro de Fortaleza, nesta quinta-feira, 19 Crédito: FÁBIO LIMA Procissão de Corpus Christi, com Dom Gregorio Paixão Crédito: FÁBIO LIMA O destino da movimentação é a Catedral Metropolitana de Fortaleza. É lá que a doméstica Maria do Socorro Costa, 59, descansa e aproveita para agradecer os milagres que a conectam a Jesus Cristo desde a infância. Ela está sentada, mas os olhos disparam em torno da multidão que continua a entrar na Igreja. É como se, ao observá-los, estivesse maravilhada com o próprio caminho percorrido.