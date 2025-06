Fortaleza tem 17 trechos próprios para banho e 14 impróprios; veja quais

Praias que se estendem de Leste Oeste até a Barra do Ceará estão totalmente impróprias para banho. / Crédito: Samuel Setubal

Orla de Fortaleza tem 17 trechos próprios para banho no fim de semana. Dados são da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgados na quinta-feira, 19, e são válidos até o domingo, 22. Outros 14 trechos estão impróprios. A maior parte dos pontos está localizada nos setores Centro, que abrange as praias do Meireles e Iracema; e no Leste, que contempla as praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba.

Centro Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior Oeste

Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.

Praia da Colônia – Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece. Trechos impróprios para banho de mar em Fortaleza:

Leste Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro, na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Centro Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.

Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

Praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe. Oeste