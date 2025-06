Religiosas fazem campanha para restauração de capela histórica

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-06-2025: A igreja do Colégio Imaculada Conceição realiza campanha para restauro de suas estruturas internas. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

As irmãs da caridade de São Vicente de Paulo estão se mobilizando para angariar fundos para a realização do restauro da Capela do Pequeno Grande. De estilo neogótico, o templo religioso localiza-se no cruzamento da avenida Santos Dumont e rua Coronel Ferraz, e fica ao lado do centenário Colégio da Imaculada Conceição. O POVO foi até o local para entender a situação e é possível ver o desgaste em alguns pontos da igreja, como paredes desgastadas, o chão com desgaste, infiltrações e desgaste na pintura. Em conversa com a gestora da instituição de ensino, irmã Evânia Rocha, ela detalhou que já foram realizadas duas campanhas em prol dos trabalhos de restauro.

“Nós estamos com campanhas para que o valor seja arrecadado. No mês de maio nós iniciamos a campanha dos envelopes. Recebemos a doação de uma imagem de Nossa Senhora e ela percorreu às casas de algumas famílias, que recebiam o envelope para que pudesse fazer sua contribuição em prol da nossa capela”, explicou. No último domingo, 15, foi promovido um almoço beneficente com a mesma finalidade. As duas ações conseguiram mobilizar uma quantia razoável que já servirá para o custeio das obras da capela do Pequeno Grande. A campanha dos envelopes segue em vigência. Eles são enviados para grupos de ex-alunos, funcionários e para todos os que se interessarem em ajudar. Quando perguntada sobre as principais demandas da capela, irmã Evânia diz que a pressa é pelo restauro das portas, que estão desgastadas, da pintura externa que foi danificada no período chuvoso, e da pintura interna.

"Nós precisamos também passar um produto no chão, para deixá-lo com um aspecto mais bonito, trocar alguns vitrais que estão quebrados, consertar o teto, que criou infiltrações, e arrumar o gradeado", explicou. A Capela do Pequeno Grande teve sua construção finalizada em 1903. Com estruturas metálicas vindas da Bélgica, conserva sua história nas esculturas, altares e estruturas ali instaladas.