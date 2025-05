CV monitorou alvo por drone em chacina na Barra; ataque foi ordenado por líder de facção no Rio

Conforme o inquérito policial, no qual O POVO teve acesso, a ordem para matar um homem que estava no local, conhecido como ‘Barata’, membro da facção rival Guardiões do Estado (GDE), teria partido do líder do CV no Pirambu, “Skidum” ou “Fiel”, do Rio de Janeiro, região onde o criminoso está escondido .

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) monitorou um dos alvos da chacina na Barra do Ceará , em Fortaleza , com uso de um drone momentos antes da ação criminosa, registrada no dia 6 de maio, em um campo society. O crime vitimou a tiros quatro pessoas e deixou outras feridas.

Um dos depoimentos dos suspeitos capturados após o crime revela que a facção teria avistado o alvo jogando no campo por meio do equipamento. Um olheiro do CV também teria ido ao local e confirmou a presença do alvo, relatando ainda que o portão do campo estava encostado, o que poderia facilitar o acesso dos criminosos no espaço.

No dia do crime, o alvo, no entanto, teria ido embora antes do ataque do CV para assistir um jogo de futebol na Arena Castelão naquela mesma noite. Os depoimentos revelam que o motivo para a ação criminosa foi, principalmente, executar ‘Barata’, mas que, ao chegar no local, os criminosos “meteram bala” em demais pessoas.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que os integrantes do CV chegaram no campo, renderam cerca de dez pessoas e efetuaram os disparos contra as vítimas. Eles estavam com balaclavas e, pelo menos, três homens estavam trajando roupas da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).