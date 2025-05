Elmano determina dobrar número de operações policiais após chacina em Fortaleza

Após chacina em Fortaleza que vitimou quatro pessoas, o governador Elmano de Freitas (PT) determinou que as forças de segurança dobrem o número de operações policiais em toda a Cidade, principalmente em áreas de maior conflito de facções criminosas.

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, as forças de segurança estão orientadas a “intensificar a ocupação desses territórios, sem dia nem hora para sair”.