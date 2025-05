Influencer e mais dois são denunciados por tentativa de chacina na Barra do Ceará

Cinco pessoas foram baleadas e socorridas a unidades de saúde na madrugada do último dia 2 de maio no bairro Barra do Ceará / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Igor acabou sendo baleado na ação, havendo a hipótese de que ele foi atingido pelo próprio comparsa. O suspeito foi socorrido a uma unidade de saúde, onde foi preso em flagrante por policiais militares. Antonio Victor também foi autuado em flagrante, ainda durante a manhã. O MPCE mencionou que, após as mortes da namorada e da cunhada, ele publicou vídeos em redes sociais prometendo vingança. "Isso não vai ficar assim meu amor vc era minha vida" (Sic), foi uma das mensagens que ele publicou. Moscou, porém, negou envolvimento com o crime, afirmando ter permanecido em casa velando Francisca Bianca e Maria Beatriz.