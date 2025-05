Câmeras registraram chacina em que 4 pessoas foram mortas na Barra do Ceará

Câmeras de vigilância flagraram o momento em que criminosos invadiram campo society na Barra do Ceará e executaram quatro pessoas / Crédito: Reprodução

Câmeras de vigilância registraram o momento em que criminosos invadiram o campo de futebol society localizado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, onde quatro pessoas foram mortas nessa terça-feira, 6. As imagens mostram que, pelo menos, quatro homens executaram, diretamente, a chacina, enquanto um um outro dirigia o carro usado na ação.

O vídeo registra os criminosos chegando ao campo às 20h45min em um automóvel branco. Eles trajavam calças e blusas de manga longa, de cor preta, e balaclavas. Pelo menos, um deles estava com uma arma longa semelhante a um fuzil.



Como O POVO já havia noticiado, os assassinos simularam uma abordagem policial para render as vítimas. Dezenas de pessoas jogavam futebol no campo no momento do crime.

Enquanto alguns obedeceram às ordens do bando, outros saíram correndo. Iniciaram-se, então, os disparos. Duas das vítimas morreram ainda no local, enquanto as outras duas vítimas vieram a óbito após serem socorridas.

Toda a ação durou menos de dois minutos, conforme registrado nas câmeras de segurança. Os executores fugiram no mesmo carro no qual chegaram. Quatro deles foram capturados ainda em estado de flagrante instantes após o crime.

Os suspeitos tentaram fugir da abordagem policial e acabaram colidindo o veículo no muro de um imóvel. Três deles são adultos: Luís Gustavo Solano, Antônio Gabriel Távora Viana e Victor Manuel Oliveira da Silva. O quarto capturado é um adolescente de 15 anos.