Feirante, pedreiro, motoboy e jogador amador: quem são as vítimas da chacina na Barra do Ceará

Pedro Henrique, de 16 anos, estava entre as vítimas da chacina / Crédito: arquivo pessoal

O proprietário deu uma padaria havia alugado o espaço para a realização de uma partida de futebol, onde foram convidados amigos e funcionários. Pedro Henrique Silva Borges, de 16 anos, cursava o 2º ano do Ensino Médio segundo ano na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) São José dos Arpoadores. O rapaz tinha o sonho de ser jogador de futebol. Pedrinho, como era chamado pelos amigos, passou por testes para entrar nos times do Fortaleza Esporte Clube (FEC) e Ceará Sporting Club, nas categorias de base. O jovem estava com uma viagem marcada para São Paulo, no intuito de passar por outros testes.

LEIA MAIS | Comitê Estratégico de Segurança deve se reunir na próxima semana, diz Elmano As aulas na escola foram suspensas em respeito ao luto dos alunos e profissionais. As atividades só devem ser retomadas na próxima segunda-feira, 12. O velório aconteceu na capela Sagrada de Nazaré, na avenida Grito de Alerta e o sepultamento no Cemitério Parque da Saudade.

Em entrevista ao O POVO, uma fonte (de nome preservado) relatou que morava perto de Pedro Henrique e que o conhece desde pequeno e os dois jogavam juntos. "Muito difícil de lidar com essa situação, infelizmente não estamos bem psicologicamente, que não tem nada a ver com o mundo do crime. Um menino sonhador, não fazia mal a ninguém. Sempre alegre e brincalhão em qualquer jogo ou treino", descreve. Pai levou filho para futebol Carlos Jhonson Viana, de 31 anos, era feirante e levou o filho para o campo. A criança acompanhava o jogo quando os criminosos chegaram ao local. O menino não saiu ferido, mas presenciou o pai sendo executado. Carlos deixa, além do filho, a esposa que está gestante.