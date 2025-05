Atleta amador de 16 anos está entre as vítimas de chacina na Barra do Ceará

Adolescente está entre as vítimas da chacina. Menino era jogador amador de futebol / Crédito: Instagram/Reprodução

Pedro Henrique da Silva Borges, de 16 anos, é uma das quatro vítimas da chacina que aconteceu na Barra do Ceará na noite desta terça-feira, 6. Jogador amador de futebol, o adolescente é descrito como bom aluno, filho e amigo. O menino era estudante do segundo ano da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) São José dos Arpoadores. Nesta quarta-feira, 7, as aulas da instituição foram suspensas em respeito ao luto dos alunos e profissionais. As atividades só devem ser retomadas na segunda-feira, 12.

De acordo com um dos coordenadores pedagógicos da escola, que não quis se identificar, o momento é difícil para a comunidade escolar. Uma segunda vítima da chacina era o tio de outro aluno da escola. "Era um menino muito bom, participativo, proativo. Muito engajado com as práticas de esporte. Sempre foi um menino muito dedicado, que não fazia mal a ninguém", disse sobre Pedro. LEIA: Elmano determina dobrar número de operações policiais após chacina em Fortaleza No perfil do Instagram de Pedro, amigos se despedem e expressam a incredulidade com a morte precoce do atleta.

“Nunca vou entender sua partida, sabemos o quanto você era puro e humilde”, escreveu um dos amigos. Um dos auxiliares técnicos do Napoli Futebol Clube, projeto social que Pedro participava, também comentou na última postagem do adolescente. “Jamais irei te esquecer irmão [...] estará sempre no coração de cada atleta e gestão técnica do projeto Napoli e sempre estará em nossas memórias”, disse.

Chacina na Barra do Ceará: quatro pessoas assassinadas Na noite desta terça-feira, 6, quatro pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em um ataque a tiros dentro de um campinho de futebol no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.