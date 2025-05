Chacina em Fortaleza: Defensoria Pública presta assistência às vítimas da Barra do Ceará

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) está atendendo a pessoas afetadas pela chacina da Barra do Ceará, na noite dessa terça-feira, 6. Um novo polo de atendimento foi inaugurado no bairro, o que permite maior aproximação com a comunidade.

