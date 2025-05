Após chuvas, trilhas do Parque do Cocó reabrem ao público nesta terça-feira, 13

As trilhas do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, estão reabertas para o público a partir desta terça-feira, 13. Assim, as visitas podem ocorrer de terça-feira a domingo, das 5h30min às 17h30min.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), o local estava fechado desde sexta-feira, 9, por causa da elevação do nível do rio Cocó causada pelas fortes chuvas.