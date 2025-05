Ceará registra mais de 50 mil declarações de união estável nos últimos 18 anos

Os dados são do Colégio Notarial do Brasil com dados dos anos de 2007 a 2025

Mais de 50 mil casais procuraram os cartórios de Notas no Ceará para declararem união estável entre 2007 e 2025. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil. Em 18 anos, a maior demanda de registros foi a do ano de 2002, com 4.202 solicitações.

Os acordos pré-nupciais representaram 16.507 atas no período, com o pico de procura sendo no ano de 2024, com 1.374. As doações - que também podem ser registradas por esse meio - foram as menos demandadas até o momento, com 12.004 no total. As compras e vendas 407.847 escrituras lavradas entre 2007 e 2025.