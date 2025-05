Trilhas do Parque do Cocó permanecem fechadas devido a alagamentos / Crédito: FÁBIO LIMA

Devido ao alto nível da água do rio Cocó, as trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza, seguem temporariamente fechadas. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o uso da área segue suspenso em consequência das últimas chuvas registradas na região. LEIA MAIS: Parque do Cocó: nova gestão terá ações de prevenção de incêndios florestais