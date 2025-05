Trilha no Parque do Cocó reúne casais e famílias após reabertura

O acesso às trilhas no local foi fechado temporariamente após elevado nível da água do rio; retorno é aproveitado por moradores locais e visitantes

Cora cresceu no Parque do Cocó. Há mais ou menos um ano e meio, com o esforço de moradores, trocou o verde e as incertezas da rua por uma vida ao lado de seus tutores em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Agora, a cachorra retorna ao território conhecido na manhã deste domingo, 4, e se posiciona na entrada da trilha, observando.

O passeio, com acessos localizados nas avenidas Padre Antônio Tomás e Sebastião Abreu, em Fortaleza, foi interditado no dia 30 de abril, devido ao alto nível da água do rio Cocó. O uso da área permaneceu suspenso até o dia anterior, no sábado, 3, mas os visitantes já retornaram.