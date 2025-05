Cocó é o parque estadual mais visitado do Brasil e Jericoacoara o mais visitado do Nordeste

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,04-05-2025: Movimentação de pessoas na reabertura das trilhas do Parque do Cocó que estavam fechadas devido as chuvas e alagamentos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Parque do Cocó, localizado em Fortaleza, foi considerado o parque sob gestão estadual mais visitado do Brasil. A informação faz parte do levantamento “Visitômetro dos Parques do Brasil”, conduzido pelo Instituto Semeia, com dados de 2023. Além do Cocó, na categoria estadual, outros dois parques cearenses se destacaram entre os dez parques mais procurados do Brasil: o Parque Nacional de Jericoacoara foi classificado como o mais visitado do Nordeste e o 4° mais visitado em todo o país. Já o Parque de Ubajara ocupa a 8° colocação no ranking de parques nacionais.

A gerente de políticas públicas do Semeia, Mariana Haddad, declara que o desempenho dos parques cearenses reforça o potencial turístico e ambiental do estado. "Isso só mostra o quanto o Ceará é rico ambientalmente, culturalmente e socialmente", conclui Haddad. LEIA MAIS | Trilha no Parque do Cocó reúne casais e famílias após reabertura

Ao longo de 2023, foi registrado um total de 15,9 milhões de visitas a parques em todo o Brasil. Destas, 11,8 milhões foram em parques nacionais e 4,1 milhões em parques estaduais. O estudo reuniu dados coletados entre agosto e novembro de 2024, a partir de três etapas metodológicas: levantamento de dados públicos, entrevistas com gestores e verificação de registros oficiais ainda não divulgados.

Os dados são considerados essenciais para orientar a gestão pública, apoiar políticas de turismo e melhorar a administração das unidades de conservação. Visão geral dos parques naturais mais visitados em 2023 Tijuca (RJ) – 4.464.257 visitantes

Iguaçu (PR) – 1.800.225 visitantes

Jericoacoara (CE) – 1.487.283 visitantes

Bocaina (RJ, SP) – 715.530 visitantes

Noronha (PE) – 618.238 visitantes

Cocó (CE) – 598.748 visitantes

Jaraguá (SP) – 457.330 visitantes

Utinga (PA) – 451.295 visitantes

Dunas (RN) – 408.320 visitantes

Lençóis Maranhenses (MA) – 408.235 visitantes Entre os parques mais visitados do Brasil em 2023, lideram o ranking o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 4,4 milhões de visitas; o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, com 1,8 milhão; e o Parque Nacional de Jericoacoara, com 1,4 milhão. Juntos, os três concentram 49% da visitação registrada entre todas as unidades analisadas.