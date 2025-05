Uma pessoa é presa e seis veículos são recolhidos em operação contra manobra de empinar moto

Com a finalidade de coibir infrações de trânsito em vias públicas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesse sábado, 10, em Itaitinga , a Operação Grau Zero, voltada especialmente ao combate da prática conhecida como "dar grau”, manobra que consiste em empinar a motocicleta , considerada infração quando executada em vias públicas.

A operação contou com a participação dos cães farejadores K9 Guerra e K9 Faisão que auxiliaram na apreensão de um pacote com cinco comprimidos de ecstasy, duas porções de maconha, sete cigarros da mesma substância prontos para uso, além de R$ 340 em espécie. O proprietário do material não foi identificado, e todo o conteúdo foi encaminhado à Polícia Civil.

Além disso, são utilizados como ponto de concentração de veículos com som em alto volume. De acordo com a PRF, muitos dos veículos que saem destes estabelecimentos, costumam realizar manobras perigosas, colocando em perigo a segurança de quem trafega em vias públicas.

A ação também contou com a participação de equipes da 1ª Delegacia da PRF no Ceará, do Núcleo de Operações Especiais (NOE), do Grupo de Motociclismo Regional (GMR), da área de Inteligência e do Grupo de Operações com Cães (GOC-CE).

A Operação Grau Zero marcou o início de uma série de ações da PRF no Estado, com foco na repressão a infrações e crimes de trânsito, tráfico de drogas e porte ilegal de armas em áreas próximas às rodovias federais.