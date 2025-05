Operação da PF mira fraude em contas gov.br em nove estados, incluindo o Ceará

Fraudes em contas da plataforma do Governo Brasileiro (gov.br) mobilizam operação da Polícia Federal (PF) em nove estados do País (São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins) nesta terça-feira, 13 / Crédito: Reprodução/ Polícia Federal (PF)

Cinco mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão estão sendo cumpridos, expedidos pela Justiça Federal de Brasília, em nove estados do Brasil, incluindo o Ceará, na manhã desta terça-feira, 13. LEIA MAIS | Operação da PF mira rede de tráfico internacional de drogas entre Ceará e Europa



A operação da Polícia Federal (PF) chamada "Face Off" é deflagrada contra uma organização criminosa especializada em fraudar contas vinculadas à plataforma digital gov.br, do Governo Federal, por meio de adulteração na biometria facial. As ordens judiciais são executadas também, além do Ceará, em São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.

Como era a fraude de contas da plataforma gov.br A operação Face Off, da Polícia Federal, atua contra um grupo criminoso, espalhado em pelo menos nove estados, que utiliza técnicas avançadas de alteração facial para burlar sistemas de autenticação biométrica. As investigações revelaram que os criminosos simulavam traços faciais de terceiros para obter acesso indevido às contas digitais das vítimas, assumindo o controle total dos perfis e, consequentemente, de serviços públicos e informações pessoais sensíveis. O que é a plataforma gov.br? A plataforma do Governo Federal Brasileiro (gov.br) é um portal que reúne todas as informações e serviços do Poder Executivo Federal. O decreto 9.756/2019, de 11 de abril de 2019m previu a criação.

Segundo o site, a existência de um endereço eletrônico unificado é uma forma de combater o problema da existência de informações conflitantes sobre serviços e ações da Administração Pública em diversas fontes, facilitando o acesso ao cidadão. De acordo com o portal, as ações de digitalização de serviços públicos ligadas ao portal moderniza e melhora a prestação de serviços públicos, por evitar deslocamentos desnecessários e economizar tempo.