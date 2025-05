Adolescente é morto a tiros e homem fica ferido próximo a areninha em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Equipe da PMCE foi acionada para a ocorrência / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros e outro homem ficou ferido após ser baleado na noite desse domingo, 11. O POVO apurou que a ação criminosa aconteceu próximo à areninha Sítio São João, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. No momento em que foi alvejado, o jovem estava com um uniforme e chuteiras. Ele morreu em uma via pública no local após não resistir aos ferimentos.