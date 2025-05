Morre o monsenhor Philip Fouad Louka, pároco com décadas de atuação em Fortaleza

O religioso promoveu, em sua trajetória, ações sociais, culturais e ecumênicas, buscando sempre o diálogo entre as tradições

Morreu nesta segunda-feira, 12, o monsenhor Philip Fouad Louka , 76, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Meireles, em Fortaleza . A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Fortaleza.

Natural do Cairo, no Egito, monsenhor Philip foi ordenado padre na Igreja Greco-Católica Melquita em junho de 1992, e veio ao Brasil para atender à crescente comunidade de imigrantes e descendentes de libaneses no País. Philip atuou durante décadas na Arquidiocese de Fortaleza, se tornando referência.

O religioso promoveu, em sua trajetória, ações sociais, culturais e ecumênicas, buscando sempre o diálogo entre as tradições orientais e os ritos latinos da Igreja Católica.

"A Arquidiocese, em comunhão com toda a Igreja Melquita no Ceará, eleva preces a Deus para que acolha este servo fiel na eternidade, dando-lhe a recompensa prometida aos que consagram sua vida ao anúncio do Evangelho. Manifestamos também nossa solidariedade aos familiares, amigos, religiosos, paroquianos e a toda a comunidade maronita, pedindo que encontrem conforto na esperança da Ressurreição", conclui a nota.

