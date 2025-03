Tianguá: queda de árvore bloqueia BR-222; entenda o caso

A árvore caiu em meio a fortes chuvas na região , por volta das 13 horas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma movimentação de pessoas com ferramentas para quebrar os galhos e liberar a passagem. Devido ao tamanho das ramificações, as duas vias aparecem obstruídas no vídeo.

Para os municípios do Ceará como um todo, no caso de árvores caídas no período noturno, nos fim de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do número de telefone 193.