Casal morre após carro perder o controle e colidir com árvore em Fortaleza

Vítimas tinham 38 anos de idade e morreram no local após não resistiram aos ferimentos; Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Um casal morreu na manhã deste domingo, 9, após o carro em que estavam perder o controle e colidir com uma árvore em uma via no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. As vítimas, um homem e uma mulher, de 38 anos de idade, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Ainda não há informações se o condutor do veículo estava sob efeito de álcool ou por qual razão o veículo teria perdido o controle. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para colher indícios da ocorrência.