Sarto acusa PT de mentir e deputados reagem: 'Incompetente rejeitado pelo povo'

O ex-prefeito de Fortaleza tem utilizado as redes sociais para atacar as gestões de Evandro Leitão, Elmano de Freitas e Lula

"Chegou a hora de desmascarar a mentira do PT sobre as contas da Prefeitura de Fortaleza": foi assim que o ex-prefeito José Sarto (PDT) iniciou publicação nas redes sociais, neste domingo, 16, em que faz ataques ao Partido dos Trabalhadores com críticas as gestões do prefeito Evandro Leitão, do governador Elmano de Freitas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Fortalezenses, o PT tem se notabilizado pela mentira. Prometeram picanha e cerveja e entregaram uma inflação que assusta o brasileiro no supermercado. Prometeram um Ceará três vezes mais forte e entregaram o estado mais violento do Brasil. Em Fortaleza, o prefeito prometeu isentar em 50% o IPVA das motos, mas o boleto chegou sem desconto", declara Sarto no vídeo de mais de seis minutos de duração. A postagem no Instagram foi feita em colaboração com Ciro Gomes (PDT).