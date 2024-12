Queda de árvore em Fortaleza: o que fazer e quem chamar

Com o aumento da força dos ventos no terceiro trimestre de 2024, a queda de árvores é mais propensa; saiba o que fazer e quem chamar / Crédito: Divulgação: CBMCE

A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) informa que, até julho de 2024, foram recolhidas 968 árvores caídas no município de Fortaleza. O motivo da queda dessas árvores é, predominantemente, pela chuva, ventos, corte de raízes para execução de obras e podas irregulares. Ceará registra chuva em mais de 80 cidades nesta quarta (04/12); Capital tem alagamentos e falta de energia

Entre janeiro e julho de 2024, 1.155 árvores que apresentavam risco de quedas foram cortadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), segundo dados divulgados pela corporação. Ao todo, o primeiro semestre de 2024 acumulou um total de 26% de ocorrências a mais que o mesmo período do ano passado.

O mês com mais cortes foi fevereiro, com 338 árvores em risco derrubadas. Comparado aos anos anteriores, o aumento foi de 231% em relação aos 146 cortes de 2023 e 264% referentes aos 128 registrados em 2022. Em contrapartida, janeiro, com 112 podas, foi o único mês com reduções, tendo 42 cortes a menos que o mesmo mês do ano passado e decréscimo de 104 árvores frente a janeiro de 2022.

Árvore espatódea pode entrar na Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Ceará; CONFIRA

Queda de árvores em Fortaleza: o que fazer e quem chamar Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, o cidadão pode encaminhar o pedido pelo número de WhatsApp (85) 9 8682-2269. A UrbFor informa que contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência. No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do número de telefone 193.