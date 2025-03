Chuvas fazem mais uma vítima em São Paulo com queda de árvore

O temporal que atingiu nessa terça-feira (4) a cidade de Iepê, no estado de São Paulo, deixou uma morte e um rastro de estragos. As fortes rajadas de vento derrubaram uma árvore, que caiu sobre uma residência de madeira, causando duas vítimas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As duas vítimas da casa atingida pela árvore de grande porte estavam no imóvel de madeira com cerca de 30 metros². A casa fica na rua João Garcia de Oliveira. As duas vítimas, cujos nomes ainda não foram informados, foram socorridas e levadas para o Pronto Socorro de Ipê, sendo que uma delas não resistiu e morreu.