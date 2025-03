Maracatus Nação Pici e Vozes da África vencem desfile de Carnaval da Domingos Olímpio

O Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza , foi tomado por múltiplos sentimentos e batuques nesta quinta-feira, 6, durante apuração dos desfiles de Carnaval que ocorreram na Domingos Olímpio. Na categoria Maracatu , em relação a apresentação do sábado, 1°, venceu o grupo Nação Pici . Já quanto a do domingo, 2, o campeão foi o Vozes da África . Blocos e afoxés, entre outros, também foram contemplados na noite.

Presente no momento, Helena Barbosa, secretária de cultura de Fortaleza, destacou a importância do desfile para a Cidade. "Os maracatus, como toda tradição popular, têm uma energia da comunidade. Há um investimento da comunidade. É uma auto gestão. (...) São lugares de formação e de criação. Cabe a nós, gestão pública, fomentar esses espaços e dar a atenção que eles merecem", destacou na ocasião.

Já a importância do momento para a população se mostrou clara durante a apuração no ginásio. Participantes das agremiações gritavam ou tocavam tambores a cada nota positiva. Outros roíam unhas, balançavam ansiosamente as pernas ou se exaltavam quando não concordavam com o que ouviam.