Prefeitura recolheu 544 árvores caídas e podou outras 11 mil em 2022

Em 2022, a Prefeitura recolheu 544 árvores caídas e fez mais de 11 mil podas em Fortaleza. As podas preventivas e por demanda são realizadas durante todo o ano pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), por meio da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor).

Os serviços são orientados por uma equipe técnica composta por engenheiros agrônomos que vai até o local público para avaliar as condições da planta.

“As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução dos semáforos e placas de trânsito”, explica a pasta. “Podas irregulares podem tirar o balanceamento da árvore e oferecer risco de queda.”

A Prefeitura não dispõe de dados relativos a 2023 pois os relatórios são preparados a cada fim de mês. Segundo a assessoria da Seger, “informações sobre a quadra chuvosa, de maneira mais geral, serão divulgadas em breve”.

A Autarquia também afirma que os serviços de poda fazem parte do planejamento, mas a programação está sujeita a mudanças em virtude de alguma emergência notificada. Assim, a pasta não divulga os locais cujas árvores serão podadas nas próximas semanas.

Nesta quinta-feira, 12, alguns pontos contemplados foram a Praça das Flores e praças nos bairros José Walter e Serrinha, além de trechos de vias nos bairros São João do Tauape, Varjota, Centro, Parque Dois Irmãos e Cocó.

Solicitações de serviços de prevenção ou retirada da arborização das vias e logradouros públicos devem ser encaminhadas à UrbFor por meio da Central 156, por telefone, ou presencialmente nas Secretarias Regionais.

No caso de árvores caídas no período noturno, nos fins de semana e feriados, a demanda deve ser feita junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193. Após vistoria técnica, caso seja detectada a necessidade de poda ou corte de árvore, o procedimento necessário será executado.

Nos casos em que a queda da árvore atinge uma fiação, o Corpo de Bombeiros também é o órgão a ser procurado, assim como a Enel, que deve restabelecer a energia.

Dentre os motivos mais comuns que podem gerar queda de árvores estão raízes expostas ou com algum tipo de intervenção humana que as atinjam diretamente, podas irregulares ou desequilibradas e solo com pouca sustentação, além de ventos fortes e danos causados por atritos e acidentes diretamente sobre a planta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o órgão atendeu 1.522 ocorrências relacionadas a problemas com árvores em situação de perigo no Ceará em 2022. Os dados abrangem Fortaleza e cidades do Interior.

Entre 1º e 12 de janeiro de 2023, os bombeiros atenderam 24 ocorrências de corte de árvore em perigo em todo o Estado.



