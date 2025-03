Câmara mantém veto de Evandro a projeto que extingue áreas verdes em Fortaleza

Projeto de extinção de área verde próximo à praia do Futuro foi apresentado pelo vereador Luciano Girão (PDT)

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) votaram nesta terça-feira, 18, a favor de manter o veto do prefeito Evandro Leitão (PT) ao projeto de Lei Complementar nº19/2024, que previa a extinção de duas áreas de proteção ambiental

O projeto, que foi apresentado pelo vereador Luciano Girão (PDT), atualmente 2º vice-presidente da CMFor e na base do prefeito petista, previa a extinção de uma área verde de 11,4 hectares, localizado no bairro Manuel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro.