Praticantes de biodança celebram Dia Estadual no Parque do Cocó

Praticantes e facilitadores de biodança se reúnem no Parque do Cocó para celebrar Dia Estadual da prática no Ceará Crédito: Lucas Dantas Barbosa

Entusiastas e facilitadores se reuniram, na manhã deste domingo, 20, no Parque do Cocó, em Fortaleza, para uma sessão especial em alusão ao Dia Estadual da Biodança, celebrado pela primeira vez no Ceará no sábado, 19. Entre um chá revelação e crianças se divertindo no parque, o grupo de “bio-dançantes” realizou exercícios físicos, de mentalização e de interação ao som de músicas que variavam de “Hotel California” a Zeca Pagodinho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A escolha do local não foi aleatória, disse Ruth Cavalcante, que é pesquisadora e professora de biodança. Por meio do projeto Viva o Parque, diversos cidadãos conheceram a prática da biodança no Cocó, ela explicou.

Uma dessas pessoas é Mariza Batista, 28, que começou a frequentar o parque para praticar tai chi chuan O tai chi chuan é uma arte marcial chinesa que consiste em movimentos lentos, harmoniosos e estratégicos, realizados com calma mental. , depois ioga e, então, biodança. “Eu via o pessoal dançando e uma amiga fez o convite. Eu vim, fui gostando”, contou. “Mas, eu era muito tímida. As primeiras sessões foram mais difíceis por conta dos momentos de interação. Depois, fui conhecendo o pessoal, ficando mais desinibida, dançando, gostando. E também fui convidando outras pessoas”. Praticantes e facilitadores de biodança se reúnem no Parque do Cocó para celebrar Dia Estadual da prática no Ceará Crédito: Lucas Dantas Barbosa Praticantes e facilitadores de biodança se reúnem no Parque do Cocó para celebrar Dia Estadual da prática no Ceará Crédito: Lucas Dantas Barbosa

Mariza sublinha que biodança a ajudou a ter menos vergonha para falar. “Às vezes, você precisa interagir com desconhecidos. E você chegar no outro, chamar pelo nome, saber se o outro vai permitir seu toque, sua interação… Tudo isso você vai conhecendo, vai tomando consciência. É interessante”. Para a fortalezense, praticar biodança foi “um divisor de águas”, porque “a gente sai da nossa bolha. E vai se expandindo, se conhecendo”. Quem tem visão semelhante é Sandra Gondim, 52, que conheceu a biodança ouvindo a professora Ruth falar sobre. “Foi um divisor de águas, porque à época estava me separando e fui cuidar sozinha dos meus três filhos. A biodança me deu muito suporte, pelo estar em grupo, pelo carinho”.

“Antes eu ficava toda perdida, porque tem que olhar no olho da pessoa, aquela vergonha… A gente não sabe ser ser humano”, disse Sandra. Sorridente, a assistente social aposentada Fátima Freitas, 68, complementou que, por meio da biodança, “você acaba tendo uma nova visão de mundo. Dia desses, vim um camaleão na rua, além do Cocó, e o ajudei a subir numa árvore. Esse é um dos sentimentos que a biodança ajudou a fluir em mim. É uma coisa de simplicidade que engradence muito”. Quando soube da programação deste domingo no Cocó, a maranguapense “teve que ir”, afirmou. “Onde tem biodança, eu estou lá. Por conta da dança ser menos ensaiada, de você trabalhar com os sentimentos, verbalizar. Não é aquela coisa de fazer movimentos bonitos”, enfatizou ela.