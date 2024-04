Incêndio no Parque do Cocó: recuperação deve durar um ano e custar R$ 500 mil

Trabalhos no Parque do Cocó terão como objetivo restaurar o mangue e manejo da área de brejo para evitar condições mais secas no durante segundo semestre

A restauração das áreas danificadas em um incêndio de grandes proporções no Parque do Cocó, em Fortaleza, em janeiro deste ano, deverá durar inicialmente um ano e custará R$ 500 mil. A informação foi dada pelo Governo do Estado do Ceará durante a Festa Anual das Flores (FAA) 2024, realizada no Parque Estadual, durante a manhã deste sábado, 13.

De acordo com o anúncio, os reparos irão se concentrar na recuperação do mangue e no manejo da área de brejo, queimados durante a tragédia do início deste ano. Os últimos trâmites burocráticos estão sendo aguardados para a operação do Plano Restaura Cocó ser iniciada. O Governo do Ceará não divulgou a causa do incêndio.

"Um segundo aspecto muito importante é o aspecto da gestão do Parque. Vamos inovar para ter uma gestão participativa com acompanhamento, com estudo permanente, dados", disse o governador Elmano de Freitas. Ele frisou que não será uma gestão "burocrática", mas "uma gerência que acompanhe os dados da vida que o parque tem".