Piquenique em Fortaleza: saiba onde fazer e 5 dicas de organização

Dica 4

Opte por lanches variados

Escolha bem os lanches antes de ir para o piquenique Crédito: Reprodução/Pexels - Chikinbun

Quando for pensar no cardápio, prefira lanches leves e variados, como sanduíches naturais, frutas picadas, pavês, queijos, sucos, bolos e muita água para poder aproveitar o dia da melhor forma possível.

Mas cuidado com aqueles alimentos que podem estragar no calor, como frutos do mar e ovo, ou derreter, como sorvetes e picolés.