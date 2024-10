Aos 80 anos, avô influencer que vive com Alzheimer pinta o bigode para chá revelação do neto

Aos 80 anos, avô com Alzheimer pinta o próprio bigode para anunciar o sexo do nono neto e emociona família, amigos e internautas; confira vídeo

Menino ou Menina? Antecedendo quase todos os momentos da gestação, o chá revelação divide opiniões entre os brasileiros. Mas, para além das polêmicas, o casal Rita Maltez e Saul Castro decidiu fazer um "chá às avessas" e usou o bigode do avô influencer, que vive com Alzheimer, para revelar o sexo do novo filho.

Acometido pela doença de Alzheimer , Geraldão, como é conhecido, entrou no salão onde estava ocorrendo o chá revelação de seu nono neto. Seu Geraldo estava com o rosto parcialmente coberto por uma máscara. O momento é de expectativa e tensão.

Idoso com Alzheimer é vascaíno "roxo" e compartilha o dia a dia nas redes sociais

Diagnosticado com Alzheimer em 2015, seu Geraldo tem a rotina compartilhada em perfil no Instagram monitorado pela nora, Rita Maltez, mãe de bebê Théo. Sob o lema de "Alzheimer de uma forma leve", as alegrias do dia a dia do idoso ganham as redes sociais.

Com 8 semanas de gestação, Rita e Saulo descobriram o sexo do bebê. O casal, então, decidiu fazer um chá revelação "às avessas", onde apenas os convidados não saberiam do gênero do bebê, e que o Geraldão fosse o ponto alto do momento.