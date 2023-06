Viva o Parque: projeto oferece atividades gratuitas em cinco parques estaduais

A iniciativa, coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente, acontece em parques de Fortaleza, de Caucaia e do Crato

O projeto Viva o Parque, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), oferece atividades gratuitas em cinco unidades de conservação estaduais em Fortaleza, Caucaia e no Crato. A programação semanal acontece aos domingos pela manhã e conta com atividades físicas e de recreação nos espaços públicos. Atividades funcionarão normalmente durante o mês de julho.

A iniciativa contempla, em Fortaleza, o Parque Estadual do Cocó, a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Maranguapinho. Já no Crato, ela acontece na Arie Riacho da Matinha, e em Caucaia, no Parque Estadual Botânico do Ceará.

Algumas das atividades oferecidas são yoga, tai chi chuan, zumba, slackline, parede de escalada, oficinas e contação de histórias infantis. Além disso, no Parque do Cocó, é possível praticar arvorismo aos sábados e domingos, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Também no Parque Estadual Botânico, além do Viva o Parque, é possível também andar de pedalinho no lago e caminhar por cerca de 6 km de trilhas.

Serviço - Projeto Viva o Parque

Parque Estadual Botânico do Ceará

Todos os domingos, de de 9 às 13 horas

Endereço: CE 090, KM 3, próximo ao posto da Polícia Rodoviário Estadual (PRE) no entroncamento das CE O90 e 085, em Caucaia.

Parque Estadual do Cocó

Todos os domingos, de 7 às 12 horas

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Fortaleza.

Arie do Sítio Curió

Todos os domingos, de 8 às 12 horas

Endereço: Av. Prof. José Arthur de Carvalho, s/n, em frente a Naturágua, na Lagoa Redonda, em Fortaleza.

APA do Rio Maranguapinho

Todos os domingos, de 8 às 12 horas

Endereço: Cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, no Canindezinho, próximo à EEEP Darcy Ribeiro, em Fortaleza.

Arie Riacho da Matinha

Todos os domingos, de 8 às 12 horas

Endereço: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, no município de Crato.