Último hospital psiquiátrico do sistema prisional cearense é interditado após 56 anos

Local chegou a abrigar 117 presos em janeiro de 2023, de acordo com dados da Defensoria Crédito: Deborah Duarte/Defensoria Pública do Estado do Ceará

A interdição é resultado da Resolução nº 487 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, que cria mecanismos para o cumprimento das medidas regulamentadas no Brasil desde 2001. No Ceará, o trabalho pelos direitos de pessoas com alguma deficiência psiquiátrica tem sido comandado pelo Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial (Ceimpa). De acordo com a Defensoria, os internos que permaneceram no local até a recente interdição foram remanejados para serviços de residência terapêutica ou para leitos hospitalares, como o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, no bairro Messejana. Todos os presos eram homens, entre 29 e 73 anos, oriundos de 24 municípios cearenses.

Por não terem consciência dos crimes que cometeram, essas pessoas não são consideradas presos comuns e passam por acompanhamento de órgãos do Estado, como a DPCE e as secretarias da Saúde (Sesa) e da Administração Penitenciária (SAP). Devido ao distanciamento com a sociedade e rejeição das famílias, muitos internos que estavam no local não tinham para onde ir após a saída do IPGSG, por isso, receberam auxílio jurídico da Defensoria. Este também é o caso dos internos do IPGSG que estão em leitos hospitalares por precisarem de tratamentos específicos. Ao receberem alta, eles também serão atendidos pela DPCE para obtenção de moradia.