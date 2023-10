Leia mulheres! Conheça 9 escritoras contemporâneas do Nordeste

Dica 1

Micheliny Verunschk - Recife (PE)

Micheliny Verunschk. Crédito: Renato Parada/Divulgação

Escritora e historiadora. Seu último romance, O som do rugido da onça, mescla suas habilidades com a escrita e seu conhecimento da História ao narrar o sequestro de crianças indígenas no Brasil do século 19. Algumas de suas obras são: O som do rugido da onça (Companhia das Letras, 2021), O movimento dos pássaros (Martelo, 2020) e Trilogia Infernal (Patuá, 2018).