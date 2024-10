Candida auris: o que se sabe sobre os casos confirmados em Belo Horizonte?

Crédito: Reprodução/Wikipedia Commons/Centers for Disease Control and Prevention's

Um dos infectados faleceu, mas a morte foi causada pelo estado de saúde grave em que se encontrava anteriormente. A SES-MG afirmou ter localizado cada paciente que teve contato com algum dos casos, seja na enfermaria ou no CTI. Dessas suspeitas, 27 pessoas estão sendo monitoradas e aguardam resultados sem sintomas.

A cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, registrou quatro casos de infecção pelo “superfungo” Candida auris até a última quarta-feira, 16. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), dois pacientes receberam alta e um permanece internado no Hospital João XXIII, local de foco dos casos no município.

A infecção pelo C. auris não gera sintomas específicos e é resistente aos medicamentos mais comuns para tratamentos de infecção por cândida. O superfungo pode infectar a corrente sanguínea e outras infecções invasivas, podendo ser fatal para os imunodeprimidos e para as pessoas com comorbidades

Os quadros geralmente se iniciam com febre e calafrios , mas os sintomas podem evoluir. O fungo se instala em diferentes partes do organismo, até mesmo no interior dos tecidos, e pode ser detectado apenas por meio de exames laboratoriais específicos .

É recomendado pela nota técnica da Anvisa que todos os profissionais da saúde envolvidos no controle de surtos de Candida auris adotem rigorosamente as medidas de prevenção. São elas: a higiene das mãos, o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), e a limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos hospitalares .

A SES-MG destaca que o fungo tem alta transmissibilidade e capacidade de colonizar rapidamente a pele do paciente e o ambiente próximo a ele. É fundamental a prevenção de contato com casos suspeitos; por isso, os leitos são mantidos isolados.

As infecções por C. auris são tratadas com combinações de medicamentos fungicidas. No geral, as opções de tratamento são limitadas pela multiresistência do superfungo às três classes principais de antifúngicos: azóis, equinocandinas e polienos. Universidades e laboratórios vem estudando e desenvolvendo protocolos para combater o microrganismo.

Casos de Candida auris no Brasil

O fungo é reconhecido desde 2009 como agente prejudicial a humanos após infectar uma mulher japonesa. A primeira ocorrência do Candida auris no Brasil foi identificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2020, em Salvador, na Bahia. Na época, o órgão emitiu um comunicado alertando sobre o caso suspeito, apontando a alta resistência do microrganismo aos medicamentos antifúngicos e informando ações tomadas por uma força-tarefa.

Este surto do fungo na Bahia, o primeiro no País, resultou em 15 infecções e duas mortes. Um ano depois, em dezembro de 2021, ainda no mesmo estado, aconteceu o segundo alerta para o Candida auris, com somente um caso registrado durante seis meses de monitoramento.