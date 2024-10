"Pensador da cultura": Gilmar de Carvalho recebe o título póstumo de Professor Emérito da UFC

A relevância na produção acadêmica e cultural de Gilmar de Carvalho se equipara à importância da personalidade generosa e, não obstante, direta que marcou quem com ele conviveu. Com mais de 50 obras jornalísticas, teatrais e literárias, o pesquisador, professor, jornalista e escritor recebe nesta segunda-feira, 21, o título de Professor Emérito (in memoriam) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Solenidade faz parte da programação da 23ª edição da Semana de Comunicação (Secom) da UFC, que será realizada entre os dias 21 e 25 de outubro. Gilmar lecionava no Departamento de Comunicação Social da UFC e era integrante do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da mesma universidade.

O título será entregue pelo reitor da UFC, Custódio Almeida, ao fotógrafo Francisco Sousa, companheiro de pesquisa e marido de Gilmar de Carvalho, às 8 horas, no auditório da Reitoria da UFC, no Benfica, durante a mesa de abertura do evento.