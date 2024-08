Parque Rio Branco é reinaugurado em Fortaleza com areninha e memorial

Entrada do Parque Rio Branco, em Fortaleza, agora revitalizado Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

Dois anos após anúncio de requalificação, o Parque Urbano Rio Branco foi reinaugurado na manhã desta quinta-feira, 15, feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza. O projeto de requalificação visou melhorar a segurança da região e foi elaborado por um viés sustentável e coletivo. O equipamento recebeu novos gradis, pisos drenantes, itens de acessibilidade e quatro pontes de concreto com guarda-corpo em eucalipto sobre o riacho Rio Branco. Há também novas praças, anfiteatro, playgrounds, areninha e quadra de beach tennis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Areninha do agora revitalizado Parque Rio Branco, com gramado sintético Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Quadra de Beach Tennis do Parque Rio Branco Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Brinquedos do Parque Rio Branco Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

O projeto de requalificação conta, ainda, com banheiros públicos, vestiários, bancos, além de um núcleo da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), que servirá de apoio para realização dos serviços de gestão, poda e paisagismo do espaço. Alguns dos elementos da reinauguração devem ser entregues posteriormente, como o bicicletário. Outros, foram criticados por cidadãos presentes, como João Almeida, 65, instrutor de autoescola, que apontou ter percebido que o equipamento de musculação ao ar livre foram reaproveitados. "Se percebe que foi feito um trabalho horrível de maquiagem, não colocaram novos. Espero que sejam substituídos", pontuou João.

"São serviços que a gente espera que venham posteriormente", acrescenta a jornalista Isabel Oliveira, 57. Isabel relatou já ter sido contaminada por uma larva no passado, antes do fechamento do parque para reabertura, na quadra de areia. "Não consegui andar o parque todo ainda, mas precisa de limpeza, as árvores precisam de poda", complementou Isabel. Pontos de lixo são percebidos ao longo do parque, inclusive plásticos soltos descartados em áreas de areia.

Em nota, a Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2) explicou que foram realizados diferentes serviços de limpeza no parque, como "capina, poda e varrição das áreas verdes, além da limpeza geral do espaço e vias adjacentes".