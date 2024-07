Parque de Dinossauros estreia em Caucaia; saiba detalhes e preços

Parque temático de dinossauros Prehistoric Park, em Caucaia, estreia para o público nesta sexta-feira, 26 Crédito: FERNANDA BARROS

Pouco mais de um ano após o anúncio da construção, o parque temático de dinossauros Prehistoric Park, em Caucaia, estreia para o público nesta sexta-feira, 26. Com mais de 60 réplicas em tamanho real nesta primeira fase, a atração tem mais de um quilômetro de trilhas e modelos animatrônicos de dinossauros que chegam a 20 metros de altura. O parque foi apresentado em evento para imprensa e influenciadores nesta quinta-feira, 25. Instalado ao lado do Alchymist Lagoa Encantada, na praia do Cumbuco, o espaço fica aberto diariamente com entrada a partir de R$ 60 (meia). Disponível para todas as idades, o parque pode ser uma atração divertida e educativa para a família. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Vida&Arte acompanhou a inauguração do Prehistoric Park e fez o percurso idealizado para a novidade. Ao todo, são 10 hectares de estrutura, com sistema que reproduz os sons dos dinossauros. Animatrônicas, as réplicas chegam a movimentar membros como braços, cauda, cabeça e olhos, proporcionando maior imersão à proposta.

Alchymist Prehistoric Park: Visitação em ambiente natural e detalhes por vir Ao entrar no parque, o visitante se depara com uma lojinha para venda de brinquedos, lembranças e fotos. Há também restaurante no local. Antes de avançar para o percurso principal, há uma réplica de um megalodonte. Em seguida, é possível se encaminhar para a trilha principal, onde os dinossauros se espalham ao longo do percurso de mais de um quilômetro em local arborizado e sinalizado. Um guia é responsável por conduzir a experiência e explicar detalhes do projeto - bem como, é claro, apresentar os animais pré-históricos. FORTALEZA, CEARÁ, 25-07-2024: Inauguração Alchymist Prehistoric Park. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 25-07-2024: Inauguração Alchymist Prehistoric Park. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 25-07-2024: Inauguração Alchymist Prehistoric Park. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Nesta primeira fase do Prehistoric Park são exibidas 60 réplicas, mas a previsão é de serem adicionadas mais 20 em breve. Ajustes também serão feitos ao longo do primeiro mês, como investimento na luz noturna para ampliar para até 20 horas o período de funcionamento do parque. Sob a luz natural, é interessante observar os modelos, que são acompanhados de placas informativas sobre tópicos como período geológico, local de descoberta e tamanho do fóssil. Assim, é possível compreender brevemente sobre cada espécie apresentada. Ao longo da trilha, há também quiosques de apoio para venda de água. Alchymist Prehistoric Park: Entre novos e clássicos Entre os dinossauros do catálogo do parque estão nomes como o Gnathovorax, Dilophosaurus, Velociraptor, Allosaurus, Tiranossauro Rex e Oviraptor. Um dos principais destaques da exposição, porém, é o Argentinosaurus, espécie herbívora que é reproduzida com 38 de metros de comprimento e 20 metros de altura. As peças impressionam não só pelo imagético associado aos dinossauros, mas também pelas características “interativas”, como o abrir e fechar de olhos e até suas respirações. Os exemplares vieram da China e foram transportados em contêineres por navios de carga até o Brasil. O parque ainda tem novidades a serem apresentadas posteriormente ao público. Uma das promessas é a possibilidade de fazer uma trilha aquática ao longo do percurso. A título de agora, é possível ter uma boa experiência em conjunto. FORTALEZA, CEARÁ, 25-07-2024: Inauguração Alchymist Prehistoric Park. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 25-07-2024: Inauguração Alchymist Prehistoric Park. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Parque temático de dinossauros Prehistoric Park, em Caucaia, estreia para o público nesta sexta-feira, 26 Crédito: FERNANDA BARROS

Os cenários são interessantes por se conectarem com a natureza, e algumas das cenas são criadas para dar maior harmonia ao ambiente externo. Muitos visitantes aproveitarão para tirar fotos ao lado das réplicas, principalmente as maiores. O trajeto, acompanhado do guia, leva entre 45 minutos e uma hora para ser completamente feito. À primeira vista, o espaço parece ser uma boa oportunidade para familiares, amigos ou casais curtirem uma imersão educativa sobre o período pré-histórico. Alchymist Prehistoric Park: investimento de R$ 12 milhões e inovações a cada trimestre Anunciado em julho de 2023 como parte da segunda fase do projeto Lagoa Encantada, o Alchymist Prehistoric Park teve investimento aproximado de R$ 12 milhões. Clea Girão, diretora comercial do Grupo Alchymist, ressalta que esta ainda é a primeira etapa do parque, e novidades devem ser lançadas a cada trimestre.