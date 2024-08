Prefeitura diz que os 16 postos anunciados em 2023 estão prontos; 3 ainda serão inaugurados

Todos os 16 novos postos de saúde anunciados em abril do ano passado estão concluídos, conforme a Prefeitura de Fortaleza. A informação foi dada pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, durante a entrega do posto Fátima Maria Quezado Fernandes, no bairro Praia do Futuro, na manhã desta terça-feira, 13.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte de um pacote de investimentos orçado em R$ 130 milhões, divulgado pela Prefeitura no aniversário de 297 anos da Capital. Além dos 16 novos postos, o plano também previa a reforma de 96 UBS e a requalificação total de outras oito até o final deste ano.