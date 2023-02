Parque Rio Branco: MPCE quer mais informações ambientais antes da reforma

Em junho do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a reforma completa do equipamento com o objetivo de recuperar e qualificar o parque

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) e a Prefeitura de Fortaleza se abstenham de qualquer obra de intervenção ou de requalificação do Parque Urbano Rio Branco, até que seja apresentado um projeto que contemple a preservação do ecossistema local.

A recomendação, realizada por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, prevê ainda a apresentação de informações atualizadas sobre o processo de licitação do parque.

Durante reunião do MPCE junto ao Movimento Pró-Parque e outros representantes da causa ambiental, no dia 30 de janeiro de 2022, foram apresentados problemas em relação à requalificação do equipamento público. Entre as questões manifestadas na ocasião, estão a existência de nascentes e cursos de água, bem como a presença de animais da fauna silvestre.

No encontro, também foi comunicado ao MPCE que não há explicações de providências do Município para preservação do ambiente natural da área. O Parque Urbano Rio Branco foi criado em 1976, tem cerca de 78 mil m² e pertence à Zona de Preservação Ambiental (ZPA I) de Fortaleza, composta por flora predominante dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

Já em junho do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a reforma completa do equipamento com o objetivo de recuperar e qualificar o parque para impulsionar o desenvolvimento socioambiental da região.

O projeto do Município prevê a reforma do anfiteatro, academias, playgrounds e estacionamento, além da construção de areninha para futebol, quadra de Beach Tennis, mesa de jogos e espaço multiuso para atividades ao ar livre ou eventos, Pet Place, cafeteria e quiosques.

O POVO mandou, na noite desta segunda-feira, 6, um e-mail para a Seinf e para a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), indagando acerca da recomendação do MPCE e das questões que motivaram o posicionamento do órgão, mas até às 20h18min ainda não havia sido dado retorno.



