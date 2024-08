Parque Rio Branco será reaberto com praças, anfiteatro, academias ao ar livre e playground

Após dois anos do anúncio da obra de requalificação, o Parque Urbano Rio Branco será reaberto nessa quinta-feira, 15, às 8h30min. Localizado no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, há mais de 40 anos, o equipamento público localiza-se em uma área de aproximadamente de 80 mil m² e, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, ganhou praças, anfiteatro, academias ao ar livre e playgrounds.

Com a reforma, a área verde do local passa a contar com uma galeria de exposições artísticas e um memorial com a história do parque urbano. Além do Joaquim Távora, a zona onde se localiza o Rio Branco abrange ainda o bairro de Fátima, São João do Tauape, Dionísio Torres e José Bonifácio.

O investimento da obra de requalificação foi de R$ 8 milhões. As intervenções foram de responsabilidade da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e Secretaria de Infraestrutura (Seinf).