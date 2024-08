Incêndio é registrado no bairro Dunas, em Fortaleza, no início da tarde desta quarta-feira, 14. A fumaça pode ser vista de longe e o cheiro pode ser sentido de bairros mais distantes, como Centro. Informação é confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que está atendendo à ocorrência. Nessa terça-feira, 13, outro incêndio foi identificado na Capital, na vegetação da Base Aérea.

Ceará entrou no período do ano de maior registro de queimadas. No ano passado, o primeiro semestre registrou 559 ocorrências, enquanto no segundo o total foi de 6.712. O capitão do Corpo de Bombeiros, João Romário, explica que todos os anos, com o fim do período de chuvas, é rotineiro ter um aumento do número de queimadas em vegetação. “Isso está diretamente ligado ao fator climático”, explicou o capitão em entrevista ao O POVO no início de agosto.



Fortaleza e Região Metropolitana registram a maior parte dos casos. "Só Fortaleza, Caucaia e Maracanaú perfazem quase um terço de todas as ocorrências do Estado. E se a gente somar com Sobral e Juazeiro do Norte, temos quase 50% da quantidade de registros", completa João Romário