Feriado em Fortaleza: veja o que funciona no Dia de Nossa Senhora da Assunção

Os equipamentos que oferecem abrigo noturno e temporário às pessoas em situação de rua funcionam normalmente no período das 18h30 às 8h do dia seguinte.

As farmácias e drogarias de todo o Estado poderão funcionar durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção. Conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), o expediente de cada estabelecimento varia de acordo com as possíveis condições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e da escala de cada local.

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE) informou que os estabelecimentos da categoria poderão funcionar normalmente durante o feriado, escolhendo se abrem ou não. Se optar pelo funcionamento, é necessário seguir as diretrizes estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense dos Supermercados (Acesu), os estabelecimentos do ramo em toda a Capital funcionam normalmente.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes localizados em todo o Estado funcionam normalmente. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), barracas de praia também estarão abertas.

“Melhora um pouco em relação a uma quinta normal, até porque, pelo dia, as pessoas não viajam, ficam na cidade e tendem a ir a bares e restaurantes, e principalmente barracas de praia. Mas nada tão significativo”, pontua a Abrasel.

Lojas e Shoppings

O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza (SEC) emitiu um comunicado no site oficial da entidade informando que a empresa que decidir funcionar e exigir o trabalho de seus funcionários deverá seguir o que determina a Convenção Coletiva de Trabalho/Aditivo), de acordo com cada setor.

As lojas de rua deverão abrir, assim como as lojas de shoppings, alguns poderão escolher entre abrir ou não, conforme o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas). Os lojistas de material de construção, assim como os comerciários dos setores de confecções, elétricos e tecidos, representados pelo Sindilojas, poderão funcionar.

A CDL de Fortaleza informou que as lojas dos shoppings centers funcionam normalmente das 10h às 22h.

Shopping Riomar e Riomar Kennedy

Os shoppings Riomar Fortaleza e Rio Mar Kennedy, ambos do Grupo JCPM, funcionarão normalmente no feriado de Nossa Senhora da Assunção. As lojas, quiosques e operações da Praça de Alimentação estarão abertos das 10h às 22h, enquanto os órgãos públicos permanecerão fechados.

Programação:



O Riomar Kennedy, localizado na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, no bairro Presidente Kennedy, disporá de uma programação musical gratuita para os clientes. Com início às 18h30, na praça de alimentação, no Piso L3, a Banda Tremendão realiza um show com canções da Jovem Guarda.

O Riomar Fortaleza, que fica na Rua Desembargador Lauro Nogueira, no bairro Papicu, recebe o cantor Waldonys para um show ao lado do seu filho, Luciano Moreno. A apresentação ocorrerá na Praça de Alimentação, localizada no Piso L3.

Confira o horário de funcionamento durante o feriado do dia 15 de agosto:

RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Lojas, quiosques: 10h às 22h



Praça de Alimentação: 10h às 22h



Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h



Órgãos públicos: fechados



Clínica SIM: 8h às 12h



Cinépolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/



Comunicare : 10h às 16h



Game Station: 10h30 às 22h



Greenlife Academia: 7h às 17h



Loteria Boa Sorte: 10h às 19h



Otomax Saúde: 8h às 21h



Otomax Estética: 8h às 21h

RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Lojas e quiosques: 10h às 22h



Praça de Alimentação: 10h às 22h



Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h



Órgãos públicos: fechados



Academia SmartFit: 8h às 17h



Cinépolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/



Lavanderia: 6h às 22h



Loteria Aldeota: 9h às 21h



Vila Trampolim: 11h às 21h

Shopping Benfica

As lojas, quiosques e praça de alimentação localizadas no Shopping Benfica funcionarão normalmente das 10h às 22h. Demais estabelecimentos como bancos, lotéricas, Laboratório Clementino Fraga, Detran, Tribunal de Justiça, Casa do Cidadão, faculdades e PrevTop permanecerão fechados. O Detran terá atendimento apenas para vistorias agendadas. O supermercado São Luiz estará aberto das 7 às 22 horas.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza, localizado no centro da Capital, dará continuidade aos serviços normalmente durante os festejos de Nossa Senhora da Assunção, no dia 15 de agosto. Dessa forma os clientes poderão aproveitar o dia para fazer suas compras normalmente, com funcionamento das 9h às 19h.

North Shopping Fortaleza

Localizado na avenida Bezerra de Menezes, o North Shopping Fortaleza funcionará normalmente no dia 15 de agosto, feriado do Dia da Nossa Senhora da Assunção. Os clientes podem acessar o equipamento das 10h às 22h. O recém inaugurado Quintal do Nortão, que fica ao lado do Shopping, funcionará das 11h às 23h, como habitual.

North Shopping Jóquei e Maracanaú

O North Shopping localizado no bairro Jóquei Clube, na Capital, e o North Shopping Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, também funcionam normalmente no feriado, das 10h às 22h.

Via Sul Shopping

O Shopping Via Sul, sediado na Avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, permanece aberto ao público das 10h às 22h. A Caixa Econômica, por sua vez, estará fechada. O cinema varia de acordo com a programação e a academia Selfit funcionará das 8h às 18h.

Shopping Iguatemi Bosque

O Shopping Iguatemi Bosque manterá o funcionamento normal durante o feriado. Na data, lojas, quiosques e espaços de lazer seguirão com fluxo de atendimento. O cinema segue com seu atendimento, com sessões a partir das 13h. Os restaurantes iniciam o expediente às 11h30, já os serviços como Casa do Cidadão, Polícia Federal, Correios e Detran não funcionam no período.



Confira a programação do Iguatemi Bosque durante o feriado:

Lojas, quiosques e lazer – 10h às 22h



Quiosques e Lojas de alimentação – 10h às 22h



Restaurantes – 11h30 às 22h



Cinema – 13h às 22h



Supermercados – 7h às 22h



Laboratório Emílio – 7h às 17h



Cactus Sports Park – 6h às 22h



Cobasi – 9h às 21h



Lotérica: 10h às 18h



Correios - Fechado



Polícia Federal – Fechado



Detran – Fechado



Casa do Cidadão - Fechado

Shopping Giga Mall

O Shopping Giga Mall, localizado em Messejana, funcionará normalmente no dia 15 de agosto, com horário de funcionamento das 9h às 20h.

Bancos

As agências bancárias não funcionam para atendimento no feriado de Nossa Senhora da Assunção. Já os caixas eletrônicos, contudo, estarão disponíveis. Os atendimentos nas agências retornam o atendimento na sexta-feira, 16.

Metrofor

No que se refere à mobilidade urbana, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que todas as linhas funcionarão normalmente no feriado. De acordo com a associação, não haverá nenhuma alteração nos horários das linhas, que podem ser consultados no site da companhia.

Etufor

Seguindo a mesma vertente, os usuários que preferem utilizar o ônibus como meio de locomoção poderão utilizar o serviço normalmente durante o período. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as frotas não serão reduzidas e os horários de funcionamento continuam sendo os mesmos. Confira os horários dos coletivos no site.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) terá regime de plantão durante os festejos da padroeira de Fortaleza. Os pontos de atendimento localizados na Capital estarão fechados e voltam a funcionar normalmente na sexta-feira, 16. A entidade orienta que os atendimentos sejam agendados com antecedência por meio do site.

As pessoas que precisarem de atendimento durante a próxima quinta-feira, 15, deverão ligar para a Central de Atendimento da Cagece no número 0800 275 0195 ou tentar os meios digitais, como o Cagece App e a Gesse, assistente virtual que atende no portal da Companhia. No restante do Estado, a empresa seguirá o fluxo normal de atendimento.