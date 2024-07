Beach tennis pode se tornar esporte olímpico? Entenda

Beach tennis pode se tornar esporte olímpico; Brasil é referência na modalidade Crédito: Fábio Lima/ O POVO

A Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) solicitou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a inclusão do tênis de praia nas Olimpíadas. A resposta está prevista para meados de 2026. Apesar do long tempo de espera, o coordenador nacional de beach tennis da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jeferson Pinto, está otimista com a inclusão do esporte. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O beach tennis já atende a todos os pré-requisitos. O COI determina quatro critérios iniciais para cada esporte concorrer a uma vaga no programa olímpico (…) O beach tennis atende a todos e tem tudo para brigar por essa vaga em 2032”, disse o coordenador em entrevista ao podcast Saque na Cinco.

Como será o beach tennis nas Olimpíadas, caso seja aprovado? Caso o beach tênis seja aprovado nos Jogos Olímpicos, deve ser disputado em três categorias: duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. O modelo já é utilizado nos Jogos Mundiais de Praia, realizados pela última vez no Catar em 2019. Com cada país indicando duas duplas, o Brasil poderia conquistar até seis medalhas na nova modalidade.

Em entrevista coletiva realizada em 2023, o comitê confirmou que flag football e squash estrearão no evento. Daqui a quatro anos, lacrosse, críquete e beisebol/softebol retornam às Olimpíadas. Portanto, a inclusão do tênis de praia seria somente nas Olimpíadas de Brisbane, em 2032. São Paulo sediará a Copa do Mundo de Beach Tennis em 2024 Enquanto aguardam a resposta do COI, os times do Brasil se destacam nas competições de tênis de praia e a cidade de São Paulo sediará a Copa do Mundo da modalidade em 2024.