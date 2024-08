Defensoria realiza mutirão de reconhecimento de paternidade

FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-08-2024: Dia D de atendimentos presenciais para o programa "Meu Pai tem Nome", na Defensoria Pública do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Um mutirão de reconhecimento de paternidade, organizado pela Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE), foi realizado na manhã deste sábado, dia 10, em sedes do órgão em Fortaleza, Sobral e Crato. O POVO acompanhou a atividade na Capital. A ação, chamada "Meu Pai tem Nome" recebeu mais de 300 inscrições, que foram realizadas pela internet no mês de julho. Foram recebidas solicitações de maiores de 18 anos ou responsáveis por menores de idade que não tenham o nome do pai e/ou da mãe no registro de nascimento. De acordo com Sâmia Farias, defensora pública geral do Ceará, o reconhecimento "vai muita além de uma questão financeira, de pensão alimentícia". "Convivência, saber suas origens, saber quem são seus avós, seus tios", explica. "É uma questão de pertencimento".

No reconhecimento voluntário, o pai comparece à Defensoria para declarar sua intenção de ser adicionado ao registro de nascimento. Caso haja dúvidas sobre a paternidade, uma parceria da DPCE com o Laboratório Central de Saúde do Ceará (Lacen) disponibilizou, nessa manhã, a realização de testes de DNA. O reconhecimento por via judicial ocorre quando a pessoa que se acredita ser o pai da criança não é localizada ou não aceita realizar o exame genético. Para estes casos, a Defensoria recebeu, no mutirão, a documentação necessária para dar início aos processos. Para o reconhecimento de paternidade por vínculo afetivo, o pai ou mãe "de criação" e o filho (se maior de idade) ou responsável (se menor de 18 anos) formalizam, junto à DPCE, uma relação que já ocorre na prática.

Há algumas restrições: o pai/mãe afetivo deve ser maior de 18 anos e ter ao menos 16 anos a mais que o filho, e irmãos e avós não podem ser considerados pais afetivos de uma pessoa. Para todos os efeitos, o reconhecimento de paternidade nesta modalidade tem o mesmo valor legal que uma relação biológica. FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-08-2024: Dia D de atendimentos presenciais para o programa "Meu Pai tem Nome", na Defensoria Pública do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Foi este o caminho escolhido pela assistente administrativa Rebeca da Silva, de 25 anos, e do administrador Gilberto, de 61 anos. Desde que nasceu, Rebeca foi criada como filha por Gilberto, marido de sua tia. Eles escolheram formalizar a conexão no mutirão deste sábado.

"Esse dia é muito importante para mim, porque eu sempre quis que ele possivelmente fizesse parte disso. O amor, o dia a dia, eu sei que ele faz", diz Rebeca, que soube do mutirão no último dia das inscrições. Ela sugeriu a Gilberto que se inscrevessem, e ambos enviaram a documentação necessária. Ele, que trabalha em Natal (RN), veio a Fortaleza para oficializar, na certidão de nascimento, a relação como pai de Rebeca. "Comecei a criar desde pequena", pontua Gilberto, "e até hoje assumo a criação, apesar de estar morando fora. Continuo ouvindo, continua a atenção necessária". "O amor, a responsabilidade, os incentivos, as chamadas de atenção", adiciona Rebeca, rindo. "Meu genitor nunca quis aproximação", pontua ela. "Assim, eu tive o melhor pai do mundo", conclui. FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-08-2024: Dia D de atendimentos presenciais para o programa "Meu Pai tem Nome", na Defensoria Pública do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS