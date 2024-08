Governo do Estado assina acordo com Instituto Pacto Contra a Fome para extinguir a pobreza no CE

O Governo do Estado do Ceará, no âmbito do Grande Pacto por um Ceará Sem Fome, assinou, na tarde desta quarta-feira, 7, um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Pacto Contra a Fome. A reversão de desperdícios de alimentos e a formulação e implementação de atividades voltadas à extinção da fome no Ceará foram os principais tópicos abordados na reunião.

Para a cofundadora e presidente do Instituto Pacto Contra a Fome, Geyze Diniz, “é inconcebível que a gente viva em um país que produz e exporta alimentos, mas ao mesmo tempo tem fome e pior, ainda joga comida no lixo”. De acordo com ela, a expectativa é que, em 2030, nenhum cearense esteja inserido nos índices de insegurança alimentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora